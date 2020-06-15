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Бекшин пояснил, почему не открыли кинотеатры в Алматы 15 июня

На сегодня ситуация не позволяет закрытые помещения открывать.

Фото : Andy Clark / Reuters15 июня 2020, 17:11

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин пояснил, почему в Алматы не открыли кинотеатры с 15 июня, передает zakon.kz.

По его словам, открытие кинотеатров до стабилизации эпидобстановки в городе не рассматривается.

Если ситуация позволит, заболеваемость снизится до приемлемых пределов, мы естественно в сумме будем брать и симптомные заболевания и будем брать бессимптомные заболевания. На сегодня ситуация не позволяет нам закрытые помещения открывать, - пояснил Бекшин.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Казахстане откроются кинотеатры.


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