Бекшин пояснил, почему не открыли кинотеатры в Алматы 15 июня
На сегодня ситуация не позволяет закрытые помещения открывать.
Фото : Andy Clark / Reuters15 июня 2020, 17:11
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин пояснил, почему в Алматы не открыли кинотеатры с 15 июня, передает zakon.kz.
По его словам, открытие кинотеатров до стабилизации эпидобстановки в городе не рассматривается.
Если ситуация позволит, заболеваемость снизится до приемлемых пределов, мы естественно в сумме будем брать и симптомные заболевания и будем брать бессимптомные заболевания. На сегодня ситуация не позволяет нам закрытые помещения открывать, - пояснил Бекшин.
Ранее сообщалось, что с 15 июня в Казахстане откроются кинотеатры.
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