Почему ЕНТ будут проводить не на стадионах, а в аудиториях
Также в центре тестирования отметили, что каждый абитуриент будет использовать медицинскую маску, соблюдать дистанцию и пройдет пять этапов проверок, среди которых специальный тоннель для дезинфекции верхней одежды.
Фото : Pixabay15 июня 2020, 17:18
За один день на стадион могут прийти не менее 500 человек, поэтому проведение ЕНТ в аудиториях мы посчитали более безопасным. Об этом на брифинге в СЦК заявил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.
Мы рассматривали вопрос по проведению ЕНТ на стадионе. Однако пришли к выводу, что при проведении такого мероприятия на стадионе, то за один тестируемый день может прийти 500-600 человек, а в небольшую аудиторию 25-30 человек. Если сравнивать эти цифры, то проводить в аудитории такое будет более безопасно, — объяснил Смагулов.
К тому же, по его словам, аудитории будут заполняться на 50 %, поэтому мы считаем, что такой формат будет менее опасным.
Каждый будет в маске, при этом при допуске в здание будет соблюдаться дистанция в 2 метра. Абитуриенты пройдут 5 этапов проверок. Среди них специальный тоннель для дезинфекции верхней одежды, далее дезинфекция обуви, обработка рук и термоконтроль. Если будет выявлена температура, то ему медики окажут помощь, — добавил глава центра тестирования.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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