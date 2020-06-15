Массовое заражение коронавирусом на Зеленом базаре прокомментировал Бекшин
На данный момент заболевших 21.
Фото : Zakon.kz15 июня 2020, 17:20
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал массовое заражение коронавирусом на Зеленом базаре, сообщает zakon.kz.
Напомним, 13 июня стало известно, что у 20 сотрудников администрации базара был выявлен коронавирусом. В этот же день было принято решение закрыть базар.
Буквально три недели назад при посещении Зеленого базара мной были сделаны замечания, о том что отсутствуют у них тепловизоры, дистанционная разметка. Часть рядов - это салатные ряды - были открыты без согласования и надлежащих условий. (...)Торговля в антисанитарных условиях. Люди работали без спецодежды. Отсутствие санитарных книжек у людей. Многие были возмущены большим количеством штрафов. Писали гневные статьи, - сказал главный санврач.
По словам Бекшина, несоблюдение санитарных правил привело к заражению COVID-19.
21 сотрудник заболел, именно из администрации базара. Они заходили через служебный вход, по всей видимости, не проходили фильтр. Были нарушения. Люди работали в замкнутых помещениях и кабинетах, заражали друг друга. И в результате сначала было выявлено 20 заболевших коронавирусом, вчера еще один был госпитализирован из числа администрации. Итого 21 сотрудник, - сказал он.
Как рассказал главный санврач, заражений среди продавцов нет.
Экстренных извещений из инфекционных стационаров и поликлиник в наш адрес не поступало по заболеваниям среди работников торговли, - сказал Бекшин.
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