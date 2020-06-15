Массовое заражение коронавирусом на Зеленом базаре прокомментировал Бекшин 

На данный момент заболевших 21.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал массовое заражение коронавирусом на Зеленом базаре, сообщает zakon.kz.

Напомним, 13 июня стало известно, что у 20 сотрудников администрации базара был выявлен коронавирусом. В этот же день было принято решение закрыть базар.

Буквально три недели назад при посещении Зеленого базара мной были сделаны замечания, о том что отсутствуют у них тепловизоры, дистанционная разметка. Часть рядов - это салатные ряды - были открыты без согласования и надлежащих условий. (...)Торговля в антисанитарных условиях. Люди работали без спецодежды. Отсутствие санитарных книжек у людей. Многие были возмущены большим количеством штрафов. Писали гневные статьи, - сказал главный санврач.

По словам Бекшина, несоблюдение санитарных правил привело к заражению COVID-19.

21 сотрудник заболел, именно из администрации базара. Они заходили через служебный вход, по всей видимости, не проходили фильтр. Были нарушения. Люди работали в замкнутых помещениях и кабинетах, заражали друг друга. И в результате сначала было выявлено 20 заболевших коронавирусом, вчера еще один был госпитализирован из числа администрации. Итого 21 сотрудник, - сказал он.

Как рассказал главный санврач, заражений среди продавцов нет.

Экстренных извещений из инфекционных стационаров и поликлиник в наш адрес не поступало по заболеваниям среди работников торговли, - сказал Бекшин.

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