Абитуриентам в пунктах сдачи ЕНТ будут выдавать маски

Также на всех этажах и в аудиториях будут установлены санитайзеры.

Выпускникам школ в пунктах сдачи Единого национального тестирования будут выдавать маски. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования МОН Казахстана Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.

Никаких справок о прохождении ПЦР-теста на наличие коронавируса мы не требуем. Просим лишь абитуриентов прийти в своих масках, которые мы потом заменим, выдадим новые на входе. Также мы не требуем от абитуриентов наличие перчаток, потому что на всех этажах и в аудиториях будут установлены санитайзеры, - сообщил Дидар Смагулов на брифинге в СЦК.

По его словам, все аудитории во время сдачи тестирования будут открыты, что исключит лишние контакты с поверхностями.

Кроме того, родителей также попросили воздержаться от посещения пунктов сдачи тестирования. Наблюдать за процессом они смогут дома по видео.

Мы были вынуждены поставить запрет на посещения пунктов проведения ЕНТ родителями. Пользуясь случаям, я хотел бы извиниться. Прошу отнестись с пониманием к данной ситуации, ведь любое скопление людей - это дополнительные риски для наших детей. Поэтому мы просим родителей оставаться дома, следить за трансляцией. Мы постараемся максимально обеспечить условия, в которых дети будут в безопасности, - добавил глава центра тестирования.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!