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О тренировках для любителей погонять в футбол высказался Бекшин

Ограничения действуют для сохранности здоровья горожан.

Фото : pixabay.com15 июня 2020, 17:24

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос, разрешено ли сейчас проводить футбольные тренировки среди обычных граждан и минитурниры с участием нескольких любительских команд в Алматы, передает zakon.kz.

Мы запрещаем состязания с участием зрителей. Но мы разрешаем до 30 человек проводить для команд мастеров тренировки. Но там, где будет скопление людей, любительские, пока мы считаем, что нет необходимости подвергать себя и своих ближних друзей, - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что ограничения действуют для сохранности здоровья горожан.

В первую очередь вы, подвергая себя, должны думать, в каком состоянии вы вернетесь домой. Дома вас ждут дети, жена, престарелые родители, о них нужно думать. Думайте о ближних, прежде чем посещать вот такие многолюдные места, - посоветовал горожанам Бекшин.

Ранее стало известно, почему в мегаполисе не открыли кинотеатры 15 июня.

Альберт Ахметов


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