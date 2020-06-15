О тренировках для любителей погонять в футбол высказался Бекшин

Ограничения действуют для сохранности здоровья горожан.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос, разрешено ли сейчас проводить футбольные тренировки среди обычных граждан и минитурниры с участием нескольких любительских команд в Алматы, передает zakon.kz.

Мы запрещаем состязания с участием зрителей. Но мы разрешаем до 30 человек проводить для команд мастеров тренировки. Но там, где будет скопление людей, любительские, пока мы считаем, что нет необходимости подвергать себя и своих ближних друзей, - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что ограничения действуют для сохранности здоровья горожан.

В первую очередь вы, подвергая себя, должны думать, в каком состоянии вы вернетесь домой. Дома вас ждут дети, жена, престарелые родители, о них нужно думать. Думайте о ближних, прежде чем посещать вот такие многолюдные места, - посоветовал горожанам Бекшин.

Ранее стало известно, почему в мегаполисе не открыли кинотеатры 15 июня.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!