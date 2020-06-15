Пришли на работу с температурой. Бекшин о сотрудниках фабрики "Рахат"

Выявляются преимущественно бессимптомные.

Главный санитарный врач Алматы на брифинге рассказал о заболевших сотрудниках кондитерской фабрики "Рахат", сообщает zakon.kz.

C 30 мая по 4 июня на фабрике было зарегистрировано 10 случаев. Сначала один сотрудник, поступая на плановую операцию, сдал тест и у него выявили коронавирус. При заводе имеется проходная, оборудованная стационарным тепловизором. Сразу в один были выявили восемь сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой. Была вызвана скорая и их не допустили на работу. При лабораторном исследовании у них обнаружили коронавирус, - уточнил Бекшин.

По его словам, было обследовано более 1500 работников фабрики.

Из них выявили 467 носителей вируса - т.е. бессимптомных. Они отправлены на домашний карантин, переданы под наблюдение врачей. Остальные - это работники из пригородных сел. При выявлении лиц с жалобами с симптомами - будет госпитализация в инфекционные госпитали. Все это решают врачи, - сказал он.

Фабрика будет закрыта еще две недели.

С сегодняшнего дня фабрика должна была открыться, но администрация решила закрыться на инкубационный период. На 2 недели, - заключил врач.

Ранее сообщалось, что фабрика "Рахат" временно прекращает свою работу.

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