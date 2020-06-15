Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пришли на работу с температурой. Бекшин о сотрудниках фабрики "Рахат"

Выявляются преимущественно бессимптомные.

Фото : 24.kz15 июня 2020, 17:28

Главный санитарный врач Алматы на брифинге рассказал о заболевших сотрудниках кондитерской фабрики "Рахат", сообщает zakon.kz.

C 30 мая по 4 июня на фабрике было зарегистрировано 10 случаев. Сначала один сотрудник, поступая на плановую операцию, сдал тест и у него выявили коронавирус. При заводе имеется проходная, оборудованная стационарным тепловизором. Сразу в один были выявили восемь сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой. Была вызвана скорая и их не допустили на работу. При лабораторном исследовании у них обнаружили коронавирус, - уточнил Бекшин.

По его словам, было обследовано более 1500 работников фабрики.

Из них выявили 467 носителей вируса - т.е. бессимптомных. Они отправлены на домашний карантин, переданы под наблюдение врачей. Остальные - это работники из пригородных сел. При выявлении лиц с жалобами с симптомами - будет госпитализация в инфекционные госпитали. Все это решают врачи, - сказал он.

Фабрика будет закрыта еще две недели.

С сегодняшнего дня фабрика должна была открыться, но администрация решила закрыться на инкубационный период. На 2 недели, - заключил врач.

Ранее сообщалось, что фабрика "Рахат" временно прекращает свою работу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты