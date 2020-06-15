Алматинцам вернут более 11 млн тенге за тепло

Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборы учета тепла с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Фото : alau.kz

По итогам рассмотрения представленных теплоснабжающими организациями документов Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы определил сумму, подлежащую возврату потребителям за отопительный период 2019-2020 годов, сообщает zakon.kz. Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборы учета тепла с учетом фактической температуры наружного воздуха, - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Таким образом, сумма возврата по ТОО "Алматинские тепловые сети" составила 11,6 млн тенге с НДС.

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