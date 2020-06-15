Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцам вернут более 11 млн тенге за тепло

Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборы учета тепла с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Фото : alau.kz15 июня 2020, 17:36

По итогам рассмотрения представленных теплоснабжающими организациями документов Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы определил сумму, подлежащую возврату потребителям за отопительный период 2019-2020 годов, сообщает zakon.kz.

Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборы учета тепла с учетом фактической температуры наружного воздуха, - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Таким образом, сумма возврата по ТОО "Алматинские тепловые сети" составила 11,6 млн тенге с НДС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты