В Казахстане будут снижены предельные цены на сжиженный газ до уровня 2017 года

Предельная цена на 3 квартал 2020 года установлена на уровне 28 000 тенге без учета НДС.

В 3 квартале 2020 года цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа составит 28000 тенге без учета НДС, сообщает zakon.kz.

В соответствии с Законом РК "О газе и газоснабжении" (далее - Закон) в РК осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок (далее - предельная цена).

Предельная цена утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально, и действуют на всей территории Республики Казахстан.

Предельная цена с 1 квартала 2018 года по второй квартал 2020 года сохранялась на уровне 38 701,67 тг/т без учета НДС.

Предельная цена на 3 квартал 2020 года установлена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС. Ранее, предельная цена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС была установлена в 1 квартале 2017 года.

При этом, в целях минимизации последствий для отечественных производителей в случае чрезмерного падения цен на внешних рынках, влияющих на уровень утверждаемых министерством предельных цен, предусмотрены соответствующие нормы по недопущению понижения предельной цены ниже уровня цены, установленной в 1 квартале 2017 года, т.е. 28 000 тг/т без учета НДС, - сообщили в пресс-службе МЭ РК.

В свою очередь, снижение стоимости оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будет способствовать снижению стоимости:

- розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки бытовым потребителям;

- реализации сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах населению;

- реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции (автогаз);

- реализации сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям.

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