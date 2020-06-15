В условиях пандемии наблюдается истощение и загрязнение водных запасов - Кожамжаров

Депутат Сената Кайрат Кожамжаров принял участие в семинаре ТюркПА.

Депутат Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров в режиме онлайн конференцсвязи принял участие в работе семинара Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран на тему "Защита водных и земельных ресурсов в свете пандемии COVID-19", сообщает zakon.kz.

В сенате парламента отметили, что семинар объединил более 50 участников из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и различных международных организаций.

В ходе мероприятия члены парламентов, юристы и эксперты в области охраны окружающей среды обменялись мнениями и опытом в борьбе с экологическими вызовами.

В своем выступлении Кайрат Кожамжаров отметил, что в условиях пандемии во всем мире возрастают риски усугубления имеющихся водных проблем, включая недостаточное обеспечение питьевой водой, а также истощение и загрязнение водных запасов.

Участники отметили важность совершенствования и гармонизации национальных законодательств стран-участниц Ассамблеи в сфере защиты и управления водными и земельными ресурсами.

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