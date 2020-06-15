Госслужащих исключили из общественного совета при Иле-Алатауском нацпарке

Всего в состав совета вошли 19 человек - экоактивисты, деятели в сфере туризма и общественности.

Сегодня, 15 июня, состоялось первое заседание общественного совета по развитию экотуризма Иле-Алатауского национального парка, сообщает zakon.kz.

На встрече собрались представители экообъединений, бизнеса, общественности, госорганов и другие. В ходе дискуссии были учтены замечания общественников в отношении проекта типового положения.

К примеру, президент Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкеновна отметила, что на данный момент пока не разработана методика расчета рекреационной нагрузки.

В свою очередь заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ответил, что методика разработана и ее отдали на государственную экспертизу. Презентация методики ожидается в конце июля, начале августа.

Президент Казахстанской ассоциации кемпингового туризма и караванинга Баян Шапагатова сообщила, что в стране не имеется стандартов стоянок для караванингов – они основаны на российских стандартах.

Насколько я знаю, сегодня Казахтуризм разрабатывает стандарт. Председатель сообщил мне, что был изучен опыт четырех стран, сегодня стандарт разрабатывается, до осени должен появиться, - ответил Ерлан Нысанбаев.

Речь также зашла и о выигранном частным инвестором тендере – ТОО "Туранга Групп". Архитектор и активист Жанна Спунер не согласилась с результатами конкурса.

Вице-министр отметил, что конкурсные процедуры были проведены в соответствии с буквой закона.

Вы знаете, что сейчас прокуратурой проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка. Кроме того, у нас есть все основания по расторжению договора в случае невыполнения обязательств. Мы ввели один пункт в договор - оставили право одностороннего расторжения. Поэтому я здесь проблем не вижу, - сказал Нысанбаев.

Отдельным блоком дискуссии стал вопрос о членстве в общественном совете. По словам министра, при формировании списка не было мысли сделать совет "подручным". Были приглашены люди с разными специальностями.

Кроме этого участники заседания предложили создать критерий отбора по общественным советам. По их мнению, в совете также должны присутствовать инспекторы нацпарков, а также ученые и деятели в сфере туризма. Всего в состав совета вошли 19 человек, при этом все госслужащие были исключены.

Две недели прошло с той поры начал встречаться с экоактивистами и общественниками. Я всем советовал и просил войти в состав данного совета. Со всеми поговорил. Также привлекли молодежь для участия в работе, - сказал Ерлан Нысанбаев.

В ходе доклада вице-министр рассказал, что сегодня развитие экотуризма в нацпарках пользуется популярностью. Иле-Алатауский нацпарк не стал исключением. Поэтому для его развития была выбрана американская модель развития. Она предусматривает организацию туристских троп и маршрутов.

Мы разработали мастер-план, в основном предполагается создание визит-центров, их предполагается семь, глэмпингов, кемпингов, этноаулов, мест для автокараванинга. В основном мы делаем акцент на строительстве объектов без капитального фундамента. Есть понимание, что общество вправе активно участвовать в вопросах экотуризма нацпарков. Поэтому мы собрали вас здесь обсудить вопросы экотуризма при нацпарке. Такие советы будут созданы при других парках. Но общественный совет по развитию экотуризма должен быть отдельно, - сказал Нысанбаев.

В заключение, вице-министр отметил, что все высказанные предложения и замечания будут внесены, а также разосланы всем участникам для дальнейших дискуссий.

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