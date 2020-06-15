Таксист открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Москве: есть пострадавшие
На место происшествия выехал глава ГСУСК по Москве.
Фото : twitter15 июня 2020, 20:28
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.
По предварительным данным, таксист из травматического оружия открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Двое полицейских получили ранения, таксист задержан, - рассказал источник в столичном ГУ МВД.
Стрелок, ранивший полицейских, предварительно, стрелял из оружия, переделанного в боевое.
На место происшествия выехал глава ГСУСК по Москве. Детали выясняются.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027659-8a46cfc7a8eba976ec8298041e60ef55
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...