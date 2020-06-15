Еще 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 9376 человек от COVID-19.

В Казахстане ещё 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 12,

в городе Алматы - 19,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Западно-Казахстанской области - 18,

в Карагандинской области - 2,

в Мангыстауской области - 4,

в Кызылординской области - 38,

в Алматинской области - 29,

в Северо-Казахстанской области - 1,

в Павлодарской области - 1,

в Туркестанской области - 1,

в Акмолинской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 9376 человек от COVID-19.

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