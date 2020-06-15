Еще 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 9376 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.15 июня 2020, 20:41
В Казахстане ещё 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 12,
в городе Алматы - 19,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Западно-Казахстанской области - 18,
в Карагандинской области - 2,
в Мангыстауской области - 4,
в Кызылординской области - 38,
в Алматинской области - 29,
в Северо-Казахстанской области - 1,
в Павлодарской области - 1,
в Туркестанской области - 1,
в Акмолинской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 9376 человек от COVID-19.
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