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Еще 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 9376 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.15 июня 2020, 20:41

В Казахстане ещё 135 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 12,
в городе Алматы - 19,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Западно-Казахстанской области - 18,
в Карагандинской области - 2,
в Мангыстауской области - 4,
в Кызылординской области - 38,
в Алматинской области - 29,
в Северо-Казахстанской области - 1,
в Павлодарской области - 1,
в Туркестанской области - 1,
в Акмолинской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 9376 человек от COVID-19.


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