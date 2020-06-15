Квартирных воров, укравших более 22 миллионов тенге, задержали в ВКО

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица причастные к данному преступлению.

Квартирных воров, совершивших кражу денежных средств на сумму более 22 миллионов тенге, установили полицейские Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz.

01 января текущего года на оперативный канал 102 УП города Усть-Каменогорска обратился 40-летний житель областного центра по факту кражи денег.

В ходе следствия установлено, о том, что в ночь на 01.01.2020 года неизвестные лица путем отжима пластикового окна спальной комнаты, незаконно проникли в квартиру потерпевшего, расположенного по улице Нурмаганбетова, где из металлического сейфа в спальной комнате, путем отжима дверцы, тайно похитили денежные средства в сумме 59 000 долларов США. Причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму более 22 500 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица причастные к данному преступлению. В настоящее время все трое фигурантов установлены и задержаны, ими оказались жители Восточно-Казахстанской области в возрасте от 30 до 32 лет. Один из злоумышленников задержан и водворен в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска, еще двое водворены в ИВС в г.Алматы, - рассказал начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

Следственные мероприятия по уголовному делу по факту кражи продолжаются.

Пресс-служба ДП ВКО

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