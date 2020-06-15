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Квартирных воров, укравших более 22 миллионов тенге, задержали в ВКО

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица причастные к данному преступлению.

Фото : lenta15 июня 2020, 20:52

Квартирных воров, совершивших кражу денежных средств на сумму более 22 миллионов тенге, установили полицейские Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz.

01 января текущего года на оперативный канал 102 УП города Усть-Каменогорска обратился 40-летний житель областного центра по факту кражи денег.

В ходе следствия установлено, о том, что в ночь на 01.01.2020 года неизвестные лица путем отжима пластикового окна спальной комнаты, незаконно проникли в квартиру потерпевшего, расположенного по улице Нурмаганбетова, где из металлического сейфа в спальной комнате, путем отжима дверцы, тайно похитили денежные средства в сумме 59 000 долларов США. Причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму более 22 500 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица причастные к данному преступлению. В настоящее время все трое фигурантов установлены и задержаны, ими оказались жители Восточно-Казахстанской области в возрасте от 30 до 32 лет. Один из злоумышленников задержан и водворен в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска, еще двое водворены в ИВС в г.Алматы, - рассказал начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

Следственные мероприятия по уголовному делу по факту кражи продолжаются.

Пресс-служба ДП ВКО


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