12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане всего выписаны 9388 человек.

Фото : КР

В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 12 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса: городе Нур-Султан - 8

Жамбылской области - 4.

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На сегодняшний день на 20.30 час. в Казахстане всего выписаны 9388 человек, из них:

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Нур-Султан – 2001

Алматы – 2075

Шымкент – 489

Акмолинская область – 158

Актюбинская область – 272

Алматинская область – 357

Атырауская область – 985

Восточно-Казахстанская область – 113

Жамбылская область – 317

Западно-Казахстанская область – 566

Карагандинская область – 665

Костанайская область – 184

Кызылординская область – 442

Мангистауская область – 251

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 50

Туркестанская область – 275

Нур-Султан – 2001Алматы – 2075Шымкент – 489Акмолинская область – 158Актюбинская область – 272Алматинская область – 357Атырауская область – 985Восточно-Казахстанская область – 113Жамбылская область – 317Западно-Казахстанская область – 566Карагандинская область – 665Костанайская область – 184Кызылординская область – 442Мангистауская область – 251Павлодарская область – 188Северо-Казахстанская область – 50Туркестанская область – 275 Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

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