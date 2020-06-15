Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане всего выписаны 9388 человек.

Фото : КР15 июня 2020, 22:08

В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

12 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса:

городе Нур-Султан - 8
Жамбылской области - 4.


На сегодняшний день на 20.30 час. в Казахстане всего выписаны 9388 человек, из них:

Нур-Султан – 2001
Алматы – 2075
Шымкент – 489
Акмолинская область – 158
Актюбинская область – 272
Алматинская область – 357
Атырауская область – 985
Восточно-Казахстанская область – 113
Жамбылская область – 317
Западно-Казахстанская область – 566
Карагандинская область – 665
Костанайская область – 184
Кызылординская область – 442
Мангистауская область – 251
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 50
Туркестанская область – 275


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты