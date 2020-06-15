12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане
На сегодняшний день в Казахстане всего выписаны 9388 человек.
Фото : КР15 июня 2020, 22:08
В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
12 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса:
городе Нур-Султан - 8
Жамбылской области - 4.
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На сегодняшний день на 20.30 час. в Казахстане всего выписаны 9388 человек, из них:
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Нур-Султан – 2001
Алматы – 2075
Шымкент – 489
Акмолинская область – 158
Актюбинская область – 272
Алматинская область – 357
Атырауская область – 985
Восточно-Казахстанская область – 113
Жамбылская область – 317
Западно-Казахстанская область – 566
Карагандинская область – 665
Костанайская область – 184
Кызылординская область – 442
Мангистауская область – 251
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 50
Туркестанская область – 275
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