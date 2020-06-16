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Продажу фальшивых тестов на коронавирус выявили в Татарстане

Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фото : inkazan16 июня 2020, 00:52

В Татарстане пресечена продажа недоброкачественных медицинских изделий, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом сообщает официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова со ссылкой на оперативный штаб.

Сотрудники МВД по РТ установили, что подозреваемые распространяли недоброкачественные и незарегистрированные экспресс-тесты на коронавирус, привезенные из-за границы. Один из них получил тесты в Одинцово Московской области от неизвестных лиц и привез в Казань для продажи. Чтобы выручить больше денег, фигурант нашел еще одного распространителя, с которым контактировал только по телефону.

Правоохранители сделали проверочную закупку 100 упаковок на 165 тысяч рублей.

Задержанному может быть предъявлено обвинение по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.


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