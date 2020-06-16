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WhatsApp запустит электронные платежи внутри приложения

Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp, отметил Цукерберг.

Фото : DW16 июня 2020, 01:24

Американская компания Facebook приступила в понедельник к запуску сервиса электронных платежей на платформе принадлежащего ей приложения для обмена сообщениями WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил основатель и глава компании Марк Цукерберг, первыми оценить новые возможности приложения смогут пользователи из Бразилии.

Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями. Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp, - написал он на своей странице в Facebook.

Как уточнил Цукерберг реализация новой опции будет осуществляться на основе анонсированной в ноябре прошлого года системы онлайн-платежей Facebook Pay. По словам предпринимателя, с бразильской стороны партнерами его компании выступают крупнейший госбанк Banco do Brasil, а также коммерческий банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.


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