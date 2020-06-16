ВОЗ обеспокоена новой вспышкой коронавируса в Пекине

В организации отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Пекин - это очень крупный и динамичный город, с большим количеством связей. Поэтому ситуация там вызывает очень большую обеспокоенность, - отметил он.

На большую обеспокоенность, как подчеркнул Райан, указывает и реакция пекинских и китайских властей.

Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим делать это, - сказал эксперт. - У нас есть в Китае команда, страновое бюро, которое базируется в Пекине. Мы предложили помощь и поддержку и, может быть, в дальнейшем направим подкрепление для содействия нашему бюро, которое, в свою очередь, оказывает помощь китайским коллегам.

Отвечая на вопрос, кто будет проводить расследование, Райан отметил, что реагирование на вспышки является ответственностью самих стран.

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