Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн

Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн, передает zakon.kz со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Число заразившихся на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных.

Больше всего заражений (2 110 791 выявленный случай) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. Далее по числу заражений следует Бразилия с 888 271 выявленным случаем заражения, 43 959 смертями 472 313 выздоровевшими пациентами.

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