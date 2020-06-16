Трамп намерен оставить в Германии 25 тысяч военных

В ФРГ находятся более 34 тысяч военнослужащих США, тогда как американский лидер говорит о 52 тысячах.

Президент США Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только один процент от ВВП, хотя должен платить два. Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс.

Почему мы должны делать то, что делаем, если они не платят?" – подчеркнул президент США, добавив, что вернет всех военных, когда ФРГ увеличит оборонный бюджет.

По данным немецких СМИ, Вашингтон заранее не проинформировал Берлин о своем решении.

Также указано, что говоря о 52 тысячах американского контингента в ФРГ, Трамп имел в виду 34,5 тысячи солдат и офицеров, а также 17 тысяч гражданских лиц США, служащих в вооруженных силах.

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