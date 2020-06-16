Вручение Оскара-2021 перенесли

Церемония вручения наград американской киноакадемии должна была состояться 28 февраля, но дату из-за пандемии COVID-19.

Дату проведения 93-й церемонии вручения кинопремии Оскар перенесли на 25 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Это правда! Следующий Оскар пройдет 25 апреля 2021 года, - говорится в Twitter-аккаунте церемонии.

Оскар традиционно проходит в начале года, завершая сезон вручения кинонаград в США. Планировалось, что в следующем году церемония состоится 28 февраля.

К участию в следующем Оскаре принимаются картины, вышедшие в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. При этом срок подачи заявок на конкурс в общих категориях, в том числе Лучшая картина года, − 15 февраля 2021 года, в специальных категориях, в том числе Лучший зарубежный художественный фильм и Лучший анимационный фильм, − 1 декабря 2020 года.

Имена номинантов огласят 15 марта.

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