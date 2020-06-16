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Комитет Сената США одобрил $10 млн на подготовку к проведению ядерных испытаний

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством".

Фото : Pixabay16 июня 2020, 07:05

Комитет по делам вооруженных сил Сената США на закрытом заседании одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), которая позволяет сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания, передает zakon.kz со ссылкой на The Hill.

Предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном инициатива предоставит $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости", говорится в тексте поправки.

Вместе с тем, руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания "полным безрассудством".

По его словам, это может спровоцировать ядерные испытания со стороны других государств и вызвать новую гонку ядерных вооружений, "в которой каждый бы оказался в проигрыше".


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