В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40

По словам министра энергетики, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 за баррель.

Фото : Pixabay

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+, передает zakon.kz со ссылкой на РБК. По словам министра, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 долл. за баррель, причем цена $30 за баррель рассматривалась как максимальная. Но цена на нефть поднялась до $43 за баррель, что было мечтой, реализация которой, по нашим прогнозам, была возможна только в следующем году, — сказал аль-Мазруи.

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