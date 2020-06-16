В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
По словам министра энергетики, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 за баррель.
Фото : Pixabay16 июня 2020, 07:20
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
По словам министра, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 долл. за баррель, причем цена $30 за баррель рассматривалась как максимальная.
Но цена на нефть поднялась до $43 за баррель, что было мечтой, реализация которой, по нашим прогнозам, была возможна только в следующем году, — сказал аль-Мазруи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027684-cce40d04fc3ac851f1e0b1bdbfc74e87
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...