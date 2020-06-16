Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40

По словам министра энергетики, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 за баррель.

Фото : Pixabay16 июня 2020, 07:20

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По словам министра, до заключения новой договоренности ОПЕК+ в ОАЭ ожидали, что цена на нефть в текущем году будет составлять от $20 до $30 долл. за баррель, причем цена $30 за баррель рассматривалась как максимальная.

Но цена на нефть поднялась до $43 за баррель, что было мечтой, реализация которой, по нашим прогнозам, была возможна только в следующем году, — сказал аль-Мазруи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты