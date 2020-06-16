Ученые США прогнозируют более 200 тыс. смертей в стране из-за коронавируса к октябрю

Предыдущие подсчеты прогнозировали 169 890 летальных случаев к указанному сроку.

Число смертей пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа, в США может к 1 октября 2020 года превысить 200 тыс., передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такой прогноз представлен во вторник на сайте Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Составленная специалистами модель свидетельствует о том, что к указанному сроку в стране из-за вируса могут умереть 201 129 человек.

Предыдущие подсчеты американских ученых прогнозировали 169 890 летальных случаев к началу октября. Сообщается, что наибольший рост (186%) прогнозируемой смертности ученые отметили в штате Флорида. К 1 октября в этом юго-восточном штате число смертей может превысить 18,6 тыс., тогда как ранее озвучивалась цифра в 6,5 тыс. В Калифорнии прогноз смертей увеличился с 8,8 тыс. до 15,1 тыс. (72%).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116 тыс. человек. Выздоровели 576 334 человека.

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