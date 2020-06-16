В Казахстане зафиксировали 383 случаев заражения коронавирусом
Всего в стране 15 192 зараженных.
На 15 июня в Казахстане зарегистрировали 383 новых случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.
Новые случаи зафиксировали в следующих регионах:
Павлодарская область - 34 (9,7 %),
Костанайская область - 13 (5,9 %),
Северо-Казахстанская область - 6 (5,4 %),
Акмолинская область - 10 (5,1%),
Мангыстауская область - 18 (4,7%),
г. Нур-Султан - 104 (3,8 %),
Карагандинская область - 50 (3,3%),
Западно-Казахстанская область - 24 (2,5%),
Алматинская область - 12 (2,3%),
г. Шымкент - 25 (2,2%),
Туркестанская область - 10 (2,2%),
Актюбинская область - 10 (1,9%),
Жамбылская область - 9 (1,8%),
Кызылординская область - 7 (1,4%)
г. Алматы - 34 (1,1%),
Атырауская область - 14 (1,1 %),
Восточно-Казахстанская область - 3 (1,1%).
Темп прироста составил - 2,6 %.
Всего в стране подтверждено 15 192 случаев.
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