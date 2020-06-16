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В Казахстане зафиксировали 383 случая заражения коронавирусом

Всего в стране 15 192 зараженных.

Фото : depositphotos16 июня 2020, 08:00

На 15 июня в Казахстане зарегистрировали 383 новых случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Новые случаи зафиксировали в следующих регионах:

Павлодарская область - 34 (9,7 %),

Костанайская область - 13 (5,9 %),

Северо-Казахстанская область - 6 (5,4 %),

Акмолинская область - 10 (5,1%),

Мангыстауская область - 18 (4,7%),

г. Нур-Султан - 104 (3,8 %),

Карагандинская область - 50 (3,3%),

Западно-Казахстанская область - 24 (2,5%),

Алматинская область - 12 (2,3%),

г. Шымкент - 25 (2,2%),

Туркестанская область - 10 (2,2%),

Актюбинская область - 10 (1,9%),

Жамбылская область - 9 (1,8%),

Кызылординская область - 7 (1,4%)

г. Алматы - 34 (1,1%),

Атырауская область - 14 (1,1 %),

Восточно-Казахстанская область - 3 (1,1%).

Темп прироста составил - 2,6 %.

Всего в стране подтверждено 15 192 случаев.


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