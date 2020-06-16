КНДР намерена вернуть военных в демилитаризованную зону

Пхеньян изучает план действий, чтобы заставить армию снова продвинуться в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением Север-Юг.

Северная Корея изучает возможность возвращения военных в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с межкорейскими соглашениями. Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской Народной Армии (КНА), передает zakon.kz со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Наша армия внимательно следит за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже, и полностью готовится к тому, чтобы обеспечить надежную военную гарантию любых внешних мер, которые будут приняты партией и правительством, - говорится в заявлении.

Генштаб изучает "план действий для принятия мер, чтобы заставить армию снова продвинуться в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением Север-Юг".

Мы приняли мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с врагами, об исследовании плана действий для того, чтобы армия снова выступила в демилитаризованные межкорейской договоренностью зоны и приняла меры по превращению фронта в крепость и дальнейшему укреплению военной настороженности в отношении Юга, - сообщили в КНА.

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