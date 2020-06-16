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В Казахстане зарегистрировали 600 бессимптомных зараженных

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 5492 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : Управздрав Туркестанской области16 июня 2020, 08:27

В Казахстане за 15 июня 2020 года зарегистрировано 600 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), передает zakon.kz.

Заболевших зафиксировали в следующих регионах:

Акмолинская область - 17,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 43,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 27,

Кызылординская область - 44,

Карагандинская область - 85,

Костанайская область - 7,

Мангыстауская область - 24,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 25,

Павлодарская область - 13,

г. Нур-Султан - 99,

г. Алматы - 64,

г. Шымкент – 57.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 5 492 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.


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