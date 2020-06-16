В Казахстане зарегистрировали 600 бессимптомных зараженных

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 5492 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : Управздрав Туркестанской области

В Казахстане за 15 июня 2020 года зарегистрировано 600 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), передает zakon.kz. Заболевших зафиксировали в следующих регионах: Акмолинская область - 17, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 52, Атырауская область - 43, Восточно-Казахстанская область - 17, Жамбылская область - 6, Западно-Казахстанская область - 27, Кызылординская область - 44, Карагандинская область - 85, Костанайская область - 7, Мангыстауская область - 24, Северо-Казахстанская область - 10, Туркестанская область - 25, Павлодарская область - 13, г. Нур-Султан - 99, г. Алматы - 64, г. Шымкент – 57. Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 5 492 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

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