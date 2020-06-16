В Казахстане зарегистрировали 600 бессимптомных зараженных
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 5492 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 15 июня 2020 года зарегистрировано 600 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), передает zakon.kz.
Заболевших зафиксировали в следующих регионах:
Акмолинская область - 17,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 43,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 27,
Кызылординская область - 44,
Карагандинская область - 85,
Костанайская область - 7,
Мангыстауская область - 24,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 25,
Павлодарская область - 13,
г. Нур-Султан - 99,
г. Алматы - 64,
г. Шымкент – 57.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 5 492 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
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