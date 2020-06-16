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Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента РК

Оно пройдет 22 июня.

Фото : Пресс-служба Мажилиса16 июня 2020, 09:08

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента 22 июня 2020 года. Будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, - написал спикер мажилиса в своем личном аккаунте в Твиттере.



Совместное заседание созвано в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан.


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