Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента РК
Оно пройдет 22 июня.
Фото : Пресс-служба Мажилиса16 июня 2020, 09:08
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента 22 июня 2020 года. Будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, - написал спикер мажилиса в своем личном аккаунте в Твиттере.
Подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента 22 июня 2020 года. Будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.— Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) June 16, 2020
Совместное заседание созвано в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан.
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