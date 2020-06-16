Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента РК

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента 22 июня 2020 года. Будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.