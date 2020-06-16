В действиях "Алматы су" выявили нарушения законодательства
Возбуждены административные производства и вынесены предписания.
Фото : Zakon.kz16 июня 2020, 09:33
В отношении ГКП на ПХВ "Алматы Су" возбуждены административные производства и вынесены предписания, передает zakon.kz.
По информации Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы, факты нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях по услугам водоснабжения и водоотведения выявлены в действиях ГКП на ПХВ "Алматы Су" .
По итогам возбуждены административные производства и вынесены предписания об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях.
ГКП на ПХВ "Алматы Су" нарушило норму подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополий", а именно не предоставляло услуги водоснабжения и водоотведения по утвержденному тарифу ТОО "Best Service company" c февраля по апрель 2020 года,- сообщили в ведомстве.
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