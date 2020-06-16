Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В действиях "Алматы су" выявили нарушения законодательства

Возбуждены административные производства и вынесены предписания.

Фото : Zakon.kz16 июня 2020, 09:33

В отношении ГКП на ПХВ "Алматы Су" возбуждены административные производства и вынесены предписания, передает zakon.kz.

По информации Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы, факты нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях по услугам водоснабжения и водоотведения выявлены в действиях ГКП на ПХВ "Алматы Су" .

По итогам возбуждены административные производства и вынесены предписания об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях.

ГКП на ПХВ "Алматы Су" нарушило норму подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополий", а именно не предоставляло услуги водоснабжения и водоотведения по утвержденному тарифу ТОО "Best Service company" c февраля по апрель 2020 года,- сообщили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты