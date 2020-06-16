Условный срок получил сбивший ребенка водитель в Костанае

Также мужчина лишен прав на 5 лет.

Житель Костаная, сбивший насмерть ребенка, получил условный срок, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло 12 февраля 2020 года. Водитель сбил женщину и ее дочь - женщина получила телесные повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью, а девочка 2011 года рождения скончалась 17 февраля от полученных телесных повреждений.

Как отмечает пресс-служба Костанайского областного суда, суд учел пенсионный возраст водителя, отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением.

С учетом обстоятельств дела, а также мнения потерпевшей стороны и позиции прокурора, суд пришел к выводу о возможности исправления с применением ст.63 УК РК условно. Также осужденному назначено обязательное дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 5 лет, - отметили в ведомстве.

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