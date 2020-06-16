В парке Актау запретили прокат животных

У предпринимателей не было разрешений.

В Актау в парке "Акбота" запретили прокат животных, передает zakon.kz.

По информации акимата города, причиной, прежде всего, стали частые жалобы жителей города на недостаточность прогулочных мест в городском парке. Горожан также возмущает факт большого количества животных в "Акботе".

Руководство парка приняло решение о временном недопущении на территории ГКП предпринимателей, сдающих в прокат лошадей, пони и прочих животных. В настоящее время заключенных договоров, а также разрешительных документов у данных предпринимателей нет, т.е. они осуществляют предпринимательскую деятельность незаконно, о чем им были выданы соответствующие уведомления. Кроме того производится мониторинг работником совместно с участковыми, - отметили в акимате.

Данный вопрос будет вынесен на ближайшие общественные слушания.

Этому решение предшествовал инцидент - запряженная в карету лошадь упала в парке "Акбота" в ночь на 14 июня. Причиной обморока, как считают оказавшиеся на месте свидетели, стала изматывающая работа на жаре.

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