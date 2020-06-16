В парке Актау запретили прокат животных
У предпринимателей не было разрешений.
В Актау в парке "Акбота" запретили прокат животных, передает zakon.kz.
По информации акимата города, причиной, прежде всего, стали частые жалобы жителей города на недостаточность прогулочных мест в городском парке. Горожан также возмущает факт большого количества животных в "Акботе".
Руководство парка приняло решение о временном недопущении на территории ГКП предпринимателей, сдающих в прокат лошадей, пони и прочих животных. В настоящее время заключенных договоров, а также разрешительных документов у данных предпринимателей нет, т.е. они осуществляют предпринимательскую деятельность незаконно, о чем им были выданы соответствующие уведомления. Кроме того производится мониторинг работником совместно с участковыми, - отметили в акимате.
Данный вопрос будет вынесен на ближайшие общественные слушания.
Этому решение предшествовал инцидент - запряженная в карету лошадь упала в парке "Акбота" в ночь на 14 июня. Причиной обморока, как считают оказавшиеся на месте свидетели, стала изматывающая работа на жаре.
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Қала тұрғындарының қалалық "Ақбота" паркіндегі серуендеу орындарының жеткіліксіздігіне, сондай-ақ парктегі жануарлардың көптігінен жарақаттанған жағдайлардағы шағымдарына байланысты “Ақбота” МКК аумағында жылқыларды, пони және т.б. жануарларды жалға беретін кәсіпкерлердің жұмысын уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады. Қазіргі уақытта олармен жасақталған келісімшарттар, сондай-ақ аталған кәсіпкерлердің рұқсат құжаттары жоқ, яғни олар кәсіпкерлік қызметті заңсыз жүзеге асырған. Бұл туралы оларға тиісті хабарламалар берілді. Бұдан өзге, учаскелік инспекторлармен бірге “Ақбота” МКК қызметкері бірлесіп мониторинг жүргізеді. Бұл мәселе жақын арада өтетін қоғамдық тыңдауда қаралатын болады. __________________________ В связи с участившимися жалобами жителей города на недостаточность прогулочных мест в городском парке Акбота, а также на большое количество животных в парке и травматичные ситуации, ГКП Акбота приняло решение о временном недопущении на территории ГКП предприемателей, сдающих в прокат лошадей, пони и пр.животных. В настоящее время заключенных договоров, а также разрешительных документов у данных предпринимателей нет, т.е. они осуществляют предпринимательскую деятельность незаконно, о чем им были выданы соответствующие уведомления. Кроме того производится мониторинг работником ГКП совместно с участковыми. Данный вопрос будет вынесен на ближайшие общественные слушания.
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