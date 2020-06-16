За танцевальный флешмоб на карантине наказали акима в Карагандинской области

Акима предупредили о неполном служебном соответствии. Участников ролика накажут за нарушение карантина.

Акима поселка наказали за танцы с подчиненными, передает zakon.kz.

Видеоролик танцевального флешмоба появился в TikTok и разлетелся по соцсетям. Оказалось, что видео было снято в честь Дня работников культуры. На нем фигурирует аким поселка Жайрем Аманказы Наукенов.

21 мая 2020 года в здании культурно-досугового центра поселка Жайрем аким поселка Наукенов Аманказы Баранбаевич, председатель профсоюзного комитета АО "Жайремский гок" Карибаев Муварак Рахманкулович, директор культурно-досугового центра пос. Жайрем Иманбекова Акмарал Елибаевна, также несколько работников данной организации провели флэшмоб в рамках празднования Дня работников культуры и искусства. Так как данное мероприятие проведено в нарушение действующего запрета на проведение массовых мероприятий в отношении акима поселка было возбуждено дисциплинарное производство, - сообщили в акимате города Каражала Карагандинской области.

По итогам служебного расследования 26 мая по рекомендации дисциплинарной комиссии распоряжением акима города Каражала на акима поселка Жайрем Наукенова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

В настоящее время отделом полиции города и Каражалским городским управлением по контролю качества и безопасности товаров и услуг принимаются соответствующие меры в отношении данных лиц в рамках Кодекса об административных правонарушениях РК.

видео: За нами уже выехали/телеграм

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