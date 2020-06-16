Центр поддержки матерей "Бақытты шаңырақ" открылся в столице

В церемонии открытия центра принял участие Бахтияр Макен.

В центре женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, будут работать в швейном ателье, кабинетах массажа, маникюра, парикмахерской, полиграфии, передает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, матери открыли фонд "Бакытты шаңырақ" в мае этого года.

Их инициативу о создании такого уникального центра поддержали акимат и меценаты. Им выделили помещение и предоставили необходимое оборудование.

Мамы долго мечтали работать и раскрыть свой потенциал. В центре будут проходить мастер-классы. Я обращаюсь ко всем мамам, чтобы они не теряли веру в себя и не падали духом, – сказала председатель ОФ "Бақытты шаңырақ" Пернеш Абдукаримова.

В церемонии открытия центра принял участие заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен.

С прошлого года мы думали, как реализовать идеи матерей. Отрадно, что нас поддержали меценаты. В центре будут оказываться 13 видов услуг. В целом в городе у нас около пяти тысяч матерей, воспитывающих особенных детей. И у каждой из них есть свои таланты. Подобных центров в городе станет больше. Очень много планов. Конечно, инициатива должна исходить от родителей, а их воплощение уже за руководством города и меценатами. Государством уделяется особое внимание поддержке семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Акиматом города данная работа ведётся на системной основе. Идет расширение сети реабилитационных центров, увеличение количества инватакси, решаются вопросы трудоустройства, – отметил Бахтияр Макен.

Регина Ботсман воспитывает двоих детей. Женщина рада, что появилась такая возможность реализовать себя.

Я буду работать мастером-визажистом. Проходила обучение в Санкт-Петербурге. Думаю, в будущем мне это пригодится для дальнейшего роста. У нас будет свободный график, чтобы успевать и работать, и детям уделить время. Каждая из нас хотела достичь своих целей, но из-за диагнозов наших детей мы вынуждены сидеть дома. А сейчас наши мечты воплотились в жизнь. В открытие центра вложили всю душу, – говорит Р. Ботсман.

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