Алматинцу грозит штраф 200 тыс. тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке

В связи с высокой температурой, в горно-лесных районах сохраняется пожарная опасность.

На особо охраняемой территории Иле-Алатауского национального парка под Алматы житель мегаполиса 1966 года рождения решил разжечь костер - полностью разложил дрова, разжег костер, для приготовления пищи, рядом дымился самовар в запрещенном для этого месте. Теперь за несоблюдение закона ему придется ответить, передает zakon.kz.

Известно, что за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, на особо охраняемых природных территориях, предусмотренных в части 3 статьи 367 КоАП РК влечет штраф на физических лиц в размере ста месячных расчетных показателей (277 800 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 250 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

В связи с тем, что гражданин, разжегший костер в неположенном месте, признал свое нарушение, теперь ему придется оплатить штраф. Инспектором опергруппы ГНПП "Иле-Алатауский национальный парк" был составлен протокол, где ему выписали штраф в порядке сокращенного производства. То есть, нарушителю придется заплатить штраф в течении 7 дней, но не всю сумму, а половину. 50 МРП - 138 900 тенге вместо 277 800 тенге, - сообщили в ДЧС Алматы.

К слову, в Иле-Алатуском национальном парке, в Алмаарасане, вдоль речек Большая Алматинка и Казачка есть специально оборудованные места для приготовления пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка), при этом около елей разводить костры категорически запрещено.

Кроме того, в природном парке Медео Медеуского района и в Аксайском Ущелье Наурызбайском района также не рекомендуется разжигать костры в не отведенных для этого места. На первый раз нарушитель может отделаться предупреждением от природоохранной полиции, но если он снова будет нарушать правила и разжигать костры в неположенных местах, его также оштрафуют на круглую сумму.

С начала патрулирования в 2020 году пресечено 57 розжигов костра и открытого огня, природоохранной полицией составлено 23 административных материала на сумму 138 тыс. 900 тенге, роздано 1765 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в предгорной местности, проводятся беседы. В этой связи напоминаем, что за нарушение требований Правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с КРК об АП и УК РК, - сообщили в ДЧС Алматы.

Выезжая на природу, нужно всегда помнить, что сжигание мусора и разведение костров на природе, в горах, брошенный окурок, оставленные после пикника стеклянная посуда и тлеющее кострище часто приводит к возникновению пожаров, которые очень сложно потушить, дым и гарь от таких пожаров на долгое время окутывает город, а после таких возгораний горы становятся безжизненными, покрытыми золой.

Напомним, в связи с высокой температурой, в горно-лесных районах сохраняется пожарная опасность. За период карантина зарегистрировано больше 200 случаев возгорания сухостоя, причина которых – неосторожное обращение с огнем. В этой связи патрули ДЧС, природоохранной полиции и инспекторов Иле-Алатауского Национального парка были усилены. Теперь дежурство несут два вида патруля - конный и пеший, помогают им также волонтеры.

Альберт Ахметов

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