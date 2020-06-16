Город засыхает: акиму Актау объявили выговор

Поручения и свои прямые обязанности акиматом не выполнены - Трумов.

Глава региона Серикбай Трумов объявил выговоры ряду ответственных лиц, передает zakon.kz.

По информации inaktau, выговор был объявлен и акиму Актау Галымжану Ниязову за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда областного центра, а также по несвоевременной посадке и поливу зеленых насаждений, что привело к плачевному состоянию актауской флоры. Трумов отметил, что поручения и свои прямые обязанности акиматом Актау не выполнены на должном уровне.

Также аким области объявил выговор акиму Мунайлинского района Рахату Елтизаров. За ненадлежащую работу по эффективному трудоустройству и развитию массового предпринимательства по программе "Еңбек", а также за низкий уровень результатов в сфере микрокредитования в сельских населенных пунктах выговор объявлен заместителю акима области Бакытжану Качакову и руководителю управления сельского хозяйства Серику Калдыгул.

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