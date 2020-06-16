Предприниматели, укравшие 118 млн тенге, возместят ущерб 

Во избежание подобных фактов хищения госсредств QazIndustry призывает предпринимателей более ответственно относиться к формированию необходимого пакета документов.

118 млн бюджетных средств похитили предприниматели у компании QazIndustry. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, сообщает zakon.kz.

В июле 2019 года QazIndustry инициировала проведение проверки достоверности предоставляемых документов для возмещения затрат ряду компаний путем обращения в Департамент экономических расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемых лиц. В результате слаженных действий сотрудников правоохранительных органов и QazIndustry подозреваемые в совершении преступления лица были оперативно задержаны. Со своей стороны QazIndustry обеспечило максимальную правовую защиту интересов государства, благодаря которой суд первой инстанции вынес решение о назначении наказания двум виновным лицам по 6 лет лишения свободы и взыскании с подсудимых 118 млн тенге в пользу QazIndustry, - сообщили в QazIndustry.

При рассмотрении заявок на получение мер государственной поддержки проводится многоуровневая поэтапная финансовая и юридическая экспертиза, а заявители проходят фильтр службы безопасности.

QazIndustry постоянно наращивает компетенции в части экспертизы заявок. Одно из нововведений – мониторинг с выездом на предприятия. В этой связи Оператор инициировал изменения в Правила, что позволит минимизировать риски. Соответствующий приказ подписан Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В рамках проводимой цифровизации QazIndustry рассматривает заявки предпринимателей в онлайн-режиме на электронном портале.

В свою очередь от бизнес-сообщества мы вправе ожидать предоставления достоверной информации, на основании которых рассматриваются заявки. Во избежание подобных фактов хищения государственных средств призываем предпринимателей, планирующих обращаться к государству для получения мер поддержки бизнеса, более ответственно относиться к формированию необходимого пакета документов, - подытожили в QazIndustry.

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