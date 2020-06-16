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Что известно о 13 летальном случае от коронавируса в Павлодарской области

Женщина страдала хроническими заболеваниями.

Фото : s0.rbk.ru16 июня 2020, 10:26

Павлодарская область находится на втором месте среди других областей по количеству умерших среди заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.

По информации Павлодар-онлайн, 15 июня скончалась жительница Экибастуза 1954 года рождения.

В анамнезе у нее были хронические заболевания: гипертония, нарушение жирового обмена, эндокринные нарушения, доброкачественное образование.

13 июня с жалобами на температуру, кашель, одышку женщину доставили в провизорный госпиталь. После получения положительного результата в этот же день перевели в инфекционное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но состояние ее ухудшалось, в 11.00 часов 15 июня она умерла.


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