Финансовая пирамида действовала в 17 городах Казахстана 

В финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге.

Пресечена деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей с октября 2019 года и имевшей 22 представительства в 17 городах, 14 регионах страны. Об этом сообщили в Комитете по финансовому мониторингу, передает zakon.kz.

Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, после чего платить ежемесячно 50 тысяч тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тысяч, 100 тысяч оставались на счетах ПК, а 80 тысяч перечислялись на счет специально созданного ТОО.

Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массовая реклама в СМИ и Интернете, а также денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя.

На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге.

Проводится досудебное расследование.

Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.

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