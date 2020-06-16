Ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для выполнения работ по подключению к сети нового водопровода.

В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, сообщает zakon.kz.

17 июня с 9 до 14 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые и административные здания, расположенные в контуре улиц: Макатаева-Раймбека-Муратбаева-Есентайская; Макатаева –Гоголя –Муратбаева- Кожамкулова, - сообщили в ГКП "Алматы су"

Ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для выполнения работ по подключению к сети нового водопровода.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

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