В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду
Ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для выполнения работ по подключению к сети нового водопровода.
Фото : inform.kz16 июня 2020, 11:11
В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, сообщает zakon.kz.
17 июня с 9 до 14 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые и административные здания, расположенные в контуре улиц: Макатаева-Раймбека-Муратбаева-Есентайская; Макатаева –Гоголя –Муратбаева- Кожамкулова, - сообщили в ГКП "Алматы су"
Ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для выполнения работ по подключению к сети нового водопровода.
По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.
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