Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жители Акмолинской области 9 лет ищут пропавшего сына

Контактов друзей Аскера у родителей не оказалось.

Фото : Скриншот видео16 июня 2020, 11:15

Семья Абжановых девять лет ищет пропавшего сына. Не помогает ни полиция, ни волонтеры. Аскер Абжанов ушел из дома в августе 2011 года. Все это время телефон юноши отключен, но родители надеются, что их ребенок жив, сообщает zakon.kz.

В 2011 году он поехал в столицу, хотел посмотреть парад ко Дню конституции. Юноша позвонил родителям, сказал, что остановился у друзей и все в порядке. Но это был последний раз, когда Абжановы слышали своего сына. В родной поселок Сарыоба он так и не вернулся.

Я чувствовал, что он надолго уйдет. Говорю, где ты находишься, а он телефон отключил. А на второй день телефон отключен был, и я все понял. И вот так и потеряли связь, - рассказывает "Астана таймс" Кайыржан Абжанов, отец пропавшего.

Контактов друзей Аскера у родителей не оказалось. А обращения в полицию не принесли результата. Не удалось найти и каких-либо следов исчезновения юноши. От безысходности родители Аскера даже обращались к гадалке. Она обнадежила, уверяя, что их сын все еще жив. Поэтому Абжановы не прекращают поиски, и надеются, что их сын еще вернется домой.

И таких историй по стране огромное множество. Только в прошлом году ушли из дома и не вернулись около 2,5 тысяч казахстанцев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты