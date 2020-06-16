Жители Акмолинской области 9 лет ищут пропавшего сына

Контактов друзей Аскера у родителей не оказалось.

Семья Абжановых девять лет ищет пропавшего сына. Не помогает ни полиция, ни волонтеры. Аскер Абжанов ушел из дома в августе 2011 года. Все это время телефон юноши отключен, но родители надеются, что их ребенок жив, сообщает zakon.kz.

В 2011 году он поехал в столицу, хотел посмотреть парад ко Дню конституции. Юноша позвонил родителям, сказал, что остановился у друзей и все в порядке. Но это был последний раз, когда Абжановы слышали своего сына. В родной поселок Сарыоба он так и не вернулся.

Я чувствовал, что он надолго уйдет. Говорю, где ты находишься, а он телефон отключил. А на второй день телефон отключен был, и я все понял. И вот так и потеряли связь, - рассказывает "Астана таймс" Кайыржан Абжанов, отец пропавшего.

Контактов друзей Аскера у родителей не оказалось. А обращения в полицию не принесли результата. Не удалось найти и каких-либо следов исчезновения юноши. От безысходности родители Аскера даже обращались к гадалке. Она обнадежила, уверяя, что их сын все еще жив. Поэтому Абжановы не прекращают поиски, и надеются, что их сын еще вернется домой.

И таких историй по стране огромное множество. Только в прошлом году ушли из дома и не вернулись около 2,5 тысяч казахстанцев.

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