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Диетолог назвал продукты для защиты легких от коронавируса

При ухудшении состояния легких потребность организма в белке вырастает.

Фото : Pixabay16 июня 2020, 11:49

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кановаса, помочь укрепить дыхательную систему могут яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи. По словам Чинера, при ухудшении состояния легких потребность организма в белке вырастает. Яйца, в частности, содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки.

Кроме того, положительно на состояние легких влияют томаты, цельные молочные продукты и вода. В частности, томаты являются хорошим источником витамина С, который может помочь предотвратить проблемы с дыханием как антиоксидант.

По словам пульмонолога Эусеби Чинера, последствия большинства случаев поражения легких из-за вируса можно свести к минимуму, если придерживаться здорового образа жизни. Помимо правильного питания следует соблюдать режим сна и практиковать физические нагрузки, подчеркнул он.


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