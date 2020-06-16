Молния разразилась над Акордой: момент попал на видео
Пугающиее и очень красивое видео появилось в Сети.
Фото : Facebook/Абай Саркулов16 июня 2020, 12:44
Пользователь Facebook Абай Саркулов снял на видео, как молния окутала все небо над столицей Казахстана, передает zakon.kz.
На кадрах заметно, как зарождается молния, и далее электрические разряды, словно по цепочке, передаются дальше и дальше. Происходит все это красивейшее природное зрелище на фоне резиденции Акорда.
Пользователи Сети оценили видеозапись и распространили ее по интернету.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027738-5030460e60c0f2f41979ed1fe9408cab
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...