Молния разразилась над Акордой: момент попал на видео

Пугающиее и очень красивое видео появилось в Сети.

Пользователь Facebook Абай Саркулов снял на видео, как молния окутала все небо над столицей Казахстана, передает zakon.kz.

На кадрах заметно, как зарождается молния, и далее электрические разряды, словно по цепочке, передаются дальше и дальше. Происходит все это красивейшее природное зрелище на фоне резиденции Акорда.

Пользователи Сети оценили видеозапись и распространили ее по интернету.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!