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Молния разразилась над Акордой: момент попал на видео

Пугающиее и очень красивое видео появилось в Сети.

Фото : Facebook/Абай Саркулов16 июня 2020, 12:44

Пользователь Facebook Абай Саркулов снял на видео, как молния окутала все небо над столицей Казахстана, передает zakon.kz.

На кадрах заметно, как зарождается молния, и далее электрические разряды, словно по цепочке, передаются дальше и дальше. Происходит все это красивейшее природное зрелище на фоне резиденции Акорда.

Пользователи Сети оценили видеозапись и распространили ее по интернету.


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