С 16 июня органы госдоходов Алматы перешли на удаленную работу

Оказание консультационных услуг осуществляется по телефонам.

Органы государственных доходов по городу Алматы переходят на удаленный режим работы, сообщает zakon.kz.

В связи с усилением карантинных мер, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы от 15.06.2020 года №40, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения г.Алматы с 16 июня 2020 года в органах государственных доходов установлен следующий регламент обслуживания услугополучателей в Управлениях государственных доходов и Таможенных постах: оказание государственных услуг, реализованных в электронном виде осуществляется исключительно в электронном виде; оказание государственных услуг (прием входных и выдача выходных документов), не реализованных в электронном виде осуществляется через портал "электронного правительства", сервис подачи обращений; оказание консультационных услуг осуществляется по телефонам, - сообщили в ведомстве.

Также можно получить ответы на свои вопросы через страницы Департамента госдоходов г.Алматы в соцсетях: инстаграмм и фейсбук: @dgdalmaty.

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