Как планирование семьи повышает здоровье нации

Подготовка к желанной беременности является главным моментом в планировании семьи.

Проблема планирования семьи касается каждого человека, поскольку она непосредственно связана со здоровьем будущих поколений. Это одна из важнейших проблем здравоохранения страны в целом. Решение этой проблемы направлено на создание условий для рождения здоровых и желанных детей, охрану репродуктивного здоровья населения, профилактику детской и материнской заболеваемости, снижение смертности. Об этом заявила председатель Правления АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии", врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, магистр MpH, докторант PhD Динара Мирзахметова, передает zakon.kz.

В настоящее время в Казахстане действуют 460 кабинетов планирования семьи и репродукции. Они помогают отдельным лицам или супружеским парам достичь определенных результатов: избежать нежелательной беременности; произвести на свет желанных детей; регулировать интервал между беременностями; контролировать выбор времени деторождения в зависимости от возраста родителей и определить количество детей в семье.

Основные задачи государственной программы по планированию семьи являются предупреждение слишком ранних, частых и поздних родов, профилактика нежелательной беременности, обеспечение оптимальных интервалов между родами, лечение бесплодия, венерических заболеваний, профилактика ВИЧ-инфекции.

В задачи кабинетов планирования семьи также входит разъяснительная работа по оптимальному возрасту для рождения детей.

Определение возрастного периода женщины для рождения ребенка имеет большое значение. Женщины, рожающие в возрасте моложе 20 лет, составляют группу риска в отношении возникновения осложнений в период беременности, родов и после родов. Благоприятный возраст матери составляет 19-35 лет. Интервал между родами должен быть не менее двух - двух с половиной, и желательно не более пяти лет. Зачатие допустимо не менее чем через два месяца после перенесенного супругами острого инфекционного заболевания. При родах у женщины в возрасте старше 35 лет повышается риск рождения ребенка с генетическими отклонениями, например, с синдромом Дауна, - сказала Мирзахметова.

Здоровье детей и детская смертность тесно связана с возрастом матери, интервалами между рождением детей. Смертность среди детей, рожденных с интервалом менее одного года вдвое выше, чем среди детей, рожденных с интервалом в два и более лет.

О подготовке к желанной беременности

Подготовка к желанной беременности является главным моментом в планировании семьи.

Супругам за два месяца до планируемой беременности следует полностью отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики). У женщин, страдающих хроническими заболеваниями, беременность допустима в зависимости от заболевания лишь при отсутствии обострений в течение от одного до пяти лет. Беременность работницам, подвергающимся воздействию неблагоприятных факторов, можно рекомендовать лишь после срока от одного до трех лет работы на производстве, то есть после развития стойкой адаптации, - сказала она.

О предупреждении наступления нежелательной беременности.

В предупреждении непланируемой беременности большое значение имеет использование партнерами различных методов контрацепции, что позволяет избежать искусственного аборта.

Нами совместно в ПМСП проводится большая работа по консультированию по современным контрацептивным средствам. Большая часть женщин фертильного возраста охвачены контрацепцией, - подчеркнула Мирзахметова.

По данным организационно-методического отдела Научного центра акушерства, гинекологии, с начала года по всему Казахстану 563 116 (76,7%) женщин фертильного возраста охвачены контрацепцией. На тысячу женщин приходится 8,4 абортов (абсолютное число - 59 693)

Женщины с абсолютными противопоказаниями к беременности охвачены контрацепцией до 98%. Также почти 100% метод контрацепции подбирают с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом условий жизни семьи. Охват подростков и молодежи контрацепцией - 123 398 (86,9%), - привела данные доктор.

В медицине применяются современные методы контрацепции: барьерные, химические, биологический методы, внутриматочная, гормональная и стерилизация – женщин и мужчин.

К барьерным методам относятся: женские - влагалищная диафрагма, или влагалищный пессарий, шеечные колпачки; мужские - презерватив. Химические методы - спермициды в виде кремов, желе, пенных аэрозолей, свечей и таблеток. Активным инградиентом спермицидов являются сильнодействующие сурфанктанты, разрушающие клеточную мембрану сперматозоидов. К биологическим методам применяется календарный (ритмический метод), температурный метод, цервикальный метод, сочетанный метод.

Существует различная внутриматочная контрацепция: внутриматочное средство (ВМС) – инертные, медьсодержащие, гормонсодержащие. Гормональная контрацепция: комбинированные оральные контрацептивы; мини-пили; посткоитальные и пролонгированные препараты; подкожные имплантанты; вагинальные кольца с гестагенами; внутриматочная система. Добровольная хирургическая стерилизация включает: женская - хирургическое блокирование проходимости маточных труб, а мужская - блокирование семявыносящих протоков (вазэктомия).

Подбор контрацептивов должен быть индивидуальным, делать это должен только врач.

Работа с молодежью

Во многих случаях, к сожалению, рост венерических заболеваний среди подростков и молодежи и увеличение случаев беременности среди несовершеннолетних приводит к "нежелательным" последствиям. Повсеместно созданы специальные центры для подростков и молодежи, фнукционирующих в Казахстане - 120 молодежные центры здоровья.

Фертильный возраст начинается с 15 лет, и многие заболевания имеют истоки с детства. Необходимо уделить должное внимание подросткам в вопросах ранней половой жизни, рискованного поведения, контрацепции и планирования беременности для профилактики нежелательной подростковой беременности. Сегодня во всем мире является актуальным состояние репродуктивного здоровья подростков и молодежи, так как оно из года в год ухудшается, - рассказала Мирзахметова.

На уровень репродуктивного здоровья подростков существенное влияние оказывают следующие факторы: раннее начало половой жизни, отсутствие постоянного партнера, рост среди молодежи инфекций передающихся половым путем, низкая осведомленность подростков о методах контрацепции и профилактики инфекций, передающиеся половым путем, а также приобщение в этот возрастной период к вредным привычкам, таким как курение, алкоголь и наркотики, низкий уровень медицинской грамотности и полового образования, неумение сказать "нет" в критических ситуациях.

Так, по данным организационно-методического отдела НЦАГиП, за последние пять месяцев 2020 года, если заболеваемость ИППП женщин фертильного возраста составляет 112 365 (47%), то распространение ИППП среди подростков и молодежи, наблюдающихся в МЦЗ составила - 11 365 (38%).

Кроме того, нами ведется совместная работа с психологами первично медико-санитарной помощи по повышению информированности и половой грамотности среди подростков, как девочек, так и мальчиков. На должном уровне поставлена работа по приказу МЗ РК №452 в ПСМП. В лечебно-профилактических учреждениях участковые терапевты, врачи общей практики проводят предгравидарную подготовку, совместную слаженную работы по женщинам фертильного возраста, - сказала Динара Мирзахметова.

Согласно приказу МЗ РК №452 акушер-гинекологи, участковые терапевты и врачи общей практики ПМСП промаркировывают амбулаторные карты по группам, в карточках ведется запись предгравидарной подготовки планирующих беременность. У не планирующих беременность указана контрацепция, группа женщин фертильного возраста с абсолютными противопоказаниями к беременности передается регулярно акушер-гинекологам на контрацепцию документально, через протокол акушерско-терапевтическо-педиатрического комплекса.

Проводятся семинары, тренинги по предгравидарной подготовке беременности к родам со старшими врачами, врачами общей практики и акушерками врачебной амбулатории. Также большая санитарно-просветительская работа проводится совместно со специалистами здорового образа жизни.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!