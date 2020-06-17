Отправляют на удаленку: ЭДО поможет не прерывать работу

Пользуясь возможностями электронного документооборота, компании упрощают работу сотрудникам.

Сейчас, в режиме карантина, когда в регионах вновь выносят предписания о переводе части работников на формат удаленной работы, компании ищут надежную платформу для того, чтобы вести документацию, не выходя из дома. С этой задачей отлично справляется система ПАРАГРАФ ЭДО – Электронный документооборот, передает zakon.kz.

Созданный сервис предоставляет хорошие возможности для компаний, которые вынуждены отправить работников на удаленку, но не хотят останавливать работу. Чтобы воспользоваться системой ЭДО, достаточно зарегистрироваться при помощи своей электронной цифровой подписи (ЭЦП). После этого можно пользоваться всеми возможностями, подписывать договоры между компаниями, акты сверок, счета-фактуры, акты выполненных работ, а также внутренние документы.

Как компания, я создаю документ – договор, со своей стороны ставлю подпись, и направляю клиенту. Ему приходит на почту уведомление, он должен зайти подписать. У него есть 2 способа, как это сделать. Он может просто зайти через ЭЦП без регистрации, и подписать только наш договор, либо, зарегистрировать в системе свою организацию и пользоваться всеми возможностями, создавать свои договоры с другими клиентами, - отметил пользователь ЭДО из ТОО "Нестле Фуд Казахстан".

Система ЭДО работает больше месяца, и уже завоевала симпатии клиентов. С каждым днем пользователей становится все больше и больше.

Мы заметили, что ЭДО облегчает работу в офисе, не нужно лишний раз выезжать, искать печати, задействовать водителей. Можно подключить согласования внутри компании и видеть всю цепочку согласований, в случае задержки можно увидеть, кто в тот или иной момент согласовывает и связаться с этим сотрудником, - отметили пользователи ЭДО из ТОО "Siemens".

Добавим, что ЭДО интегрирован с Бизнес-аналитиком, есть возможность проверить ЭЦП и электронный документ на специальном сайте. Разработчики ЭДО с учетом всех пожеланий клиентов дорабатывают и улучшают систему.

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