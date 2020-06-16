Мужчина сорвался с плотины в Большом Алматинском ущелье, делая селфи

При падении с 25 метров пострадавший получил лишь рваную рану на голени и переломы двух пальцев.

Мужчина, пытавшийся сделать красивое селфи, сорвался с плотины Большого Алматинского ущелья, высота которой достигает 50 метров, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ГУ "РОСО КЧС МВД РК", поздно вечером 14 июня в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация, о мужчине, который по предварительным данным упал с плотины и просит о помощи.

Очевидцы сообщали, что с плотины Большого Алматинского ущелья, высота которой достигает 50 метров, сорвался человек и судя по доносящимся снизу крикам, он еще жив, - отметили в пресс-службе ведомства.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились вниз по плотине и обнаружили пострадавшего на одном из уступов каскадного тела защитного сооружения.

Предположения о полученных им сложных травмах при падении на 25 метров не подтвердились - у мужчины оказалась лишь рваная рана на голени и сломаны два пальца. Спасатель-медик, оказал на месте всю необходимую помощь. Затем сотрудники РОСО на альпинистских тросах, транспортировали мужчину наверх, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Свое "приключение" 35-летний экстремал объяснил тем, что якобы хотел сделать селфи на красивом фоне, стоя на технической лестнице, но не удержался и полетел вниз, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели РОСО предупреждают, красивые снимки не стоят жизни человека!

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