Противоречивый поступок акима Бурабая рассмотрели на совете по этике

Многочисленные нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Бурабайского района.

Предупреждение о неполном служебном соответствии получил аким Бурабая, передает zakon.kz.

По данным прокуратуры Акмолинской области, 4 февраля 2020 года распоряжением акима п. Бурабай местному предпринимателю было отказано в продлении временного землепользования в связи с несоответствием генеральному плану поселка. Но уже через 15 дней повторное ходатайство предпринимателя удовлетворили в полном объеме, и 19 февраля право аренды было продлено.

Следует отметить, что в первом и во втором случаях индивидуальным предпринимателем был предоставлен одинаковый пакет документов. Осмотр земельного участка показал, что строения, соответствующие требованиям проекта детальной планировки (ПДП), отсутствуют. Согласно заключению ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства", земельный участок находится в зоне строительства блокированных домов гостиничного типа. По представлению прокуратуры района дисциплинарное производство в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений Бурабайского района" и акима поселка Бурабай рассматривалось Советом по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Акмолинской области, - сообщили в надзорном органе.

По итогам совещания за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, аким Бурабая и другие госслужащие привлечены к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии". А незаконное решение о продлении права аренды отменено.

Всего прокуратурой Бурабайского района выявлено более 20 нарушений законности в сфере земельных отношений, в том числе такие, как предоставление земель вне конкурсов или торгов. Сейчас принимаются меры к возврату незаконно предоставленных земельных участков.

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