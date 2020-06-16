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Жену Зеленского госпитализировали

У нее двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

Фото : gazeta.ru16 июня 2020, 13:54

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве, сообщает zakon.kz.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное, - говорится в сообщении издания korrespondent.net.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом для успокоения украинцев.


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