Жену Зеленского госпитализировали
У нее двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.
Фото : gazeta.ru16 июня 2020, 13:54
Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве, сообщает zakon.kz.
На прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.
Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное, - говорится в сообщении издания korrespondent.net.
Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Проведенные очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом для успокоения украинцев.
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