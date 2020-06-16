На границе КНДР и Южной Кореи произошел взрыв

Напряженность между Северной и Южной Кореей обостряется уже несколько недель.

КНДР взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

По сообщению южнокорейских официальных лиц, этот шаг был предпринят всего через несколько часов после того, как Север возобновил угрозы военных действий. Взрыв произошел в 2:49 епо местному времени.

Узел связи был открыт на территории КНДР в 2018 году. Отделение пустовало с января из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Напряженность между Северной и Южной Кореей обостряется уже несколько недель. Она была вызвана пропагандой перебежчиков с севера на территорию КНДР.

На прошлой неделе Пхеньян объявил, что разрывает все официальные коммуникационные связи с Сеулом.

Насильственное уничтожение Северной Кореей отделения связи в Кэсоне является символическим ударом по межкорейскому примирению и сотрудничеству. Трудно понять, как такое поведение поможет режиму Кима получить то, что он хочет от мира, но ясно, что такие образы будут использоваться для внутренней пропаганды, - сказал профессор Университета Эвха в Сеуле Лейф-Эрик Исли.

По мнению аналитиков, Пхеньян, возможно, стремится создать кризис, чтобы усилить рычаги влияния, поскольку ядерные переговоры с США зашли в тупик.

Технически оба государства все еще находятся в состоянии войны, потому что мирное соглашение все еще не подписано. Корейская война закончилась в 1953 году.

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