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Ученые вывели "формулу смерти" больных коронавирусом

Новый метод позволяет врачам принять экстренные меры до момента ухудшения состояния пациента.

Фото : Pixabay16 июня 2020, 14:35

В Китае ученые вывели "формулу смерти" больных коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Медики создали систему расчета, которая показывает, состояние каких пациентов станет критическим в течение двух недель. Индекс указывает на пациентов с риском летального исхода.

В исследование были включены истории болезни 172 человек. 50% пациентов погибли в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что у выживших много лимфоцитов и мало интерлейкина-6, который усугубляет воспалительные процессы в организм.

Новый метод позволяет врачам принять экстренные меры до момента ухудшения состояния пациента.


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