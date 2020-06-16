Новый метод позволяет врачам принять экстренные меры до момента ухудшения состояния пациента.

В Китае ученые вывели "формулу смерти" больных коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Медики создали систему расчета, которая показывает, состояние каких пациентов станет критическим в течение двух недель. Индекс указывает на пациентов с риском летального исхода.

В исследование были включены истории болезни 172 человек. 50% пациентов погибли в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что у выживших много лимфоцитов и мало интерлейкина-6, который усугубляет воспалительные процессы в организм.

Новый метод позволяет врачам принять экстренные меры до момента ухудшения состояния пациента.

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